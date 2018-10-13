Adana’da hız sınırını aşan sürücüler helikopterli denetimden kaçamadı

Emniyet Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlattığı “Trafik Kazalarını Önleme Planı” çerçevesinde Adana’da helikopterle uygulama yapıldı. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde illeri otoyol ve şehirlerarası yol güzergahlarında havadan helikopterle yapılan trafik denetimi sonucu 7 araca cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 100 günlük Eylem Planı’nda trafik güvenliğine yönelik denetimlerin önceki yıllara oranla yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerinin başladığı belirtilen açıklamada, denetimlerde otoyol ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etmek gibi ihalelerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale etmenin amaçlandığı kaydedildi.