ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:43

Adana’da hız sınırını aşan sürücüler helikopterli denetimden kaçamadı

Emniyet Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlattığı “Trafik Kazalarını Önleme Planı” çerçevesinde Adana’da helikopterle uygulama yapıldı. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana'da hız sınırını aşan sürücüler helikopterli denetimden kaçamadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Emniyet Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlattığı “Trafik Kazalarını Önleme Planı” çerçevesinde Adana’da helikopterle uygulama yapıldı. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde illeri otoyol ve şehirlerarası yol güzergahlarında havadan helikopterle yapılan trafik denetimi sonucu 7 araca cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 100 günlük Eylem Planı’nda trafik güvenliğine yönelik denetimlerin önceki yıllara oranla yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerinin başladığı belirtilen açıklamada, denetimlerde otoyol ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etmek gibi ihalelerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale etmenin amaçlandığı kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku