ADANA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:57

Adana’da “İnfertilite Toplantısı” düzenlenecek

Başkent Üniversitesi ve TSRM işbirliği ile infertilite alanındaki son gelişmeler, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenecek toplantıyla ele alınacak.

Adana'da 'İnfertilite Toplantısı” düzenlenecek
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Başkent Üniversitesi ve TSRM işbirliği ile infertilite alanındaki son gelişmeler, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenecek toplantıyla ele alınacak.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık ve Prof. Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ başkanlığında, infertilite hakkında en yeni uygulamaların ve güncel bilgilerin paylaşılacağı toplam 6 oturum şeklinde yapılacak toplantı, 20-21 Ekim 2018 tarihinde Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından doktorların katılacağı toplantının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ, “Günümüzde birçok toplumda ortak görünen sorunlardan biri haline gelen interfililite konusunu elle alacağımız toplantıda, ülkemizin ve bölgemizin en seçkin hocalarından oluşan konuşmacılar; 2 gün boyunca infertilite hakkında yaklaşımlarını, araştırma çalışmalarını, karşılaşılan vakalardaki komplikasyon ve çözümleri anlatacak” dedi.
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