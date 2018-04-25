Adana’da Okullararası Yakan Top İl Birinciliği sona erdi

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri "Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Küçükler ve Yıldızlar Yakan Top İl Birinciliği" sona erdi.Gençlik Hizmetleri...

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri "Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Küçükler ve Yıldızlar Yakan Top İl Birinciliği" sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, yarışmaların iki gün sürdüğünü, M1 Adana Alışveriş Merkezi otoparkında farklı okullardan 128 erkek ve 92 kız olmak üzere toplam 220 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Bahadır, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla ilimizde gerçekleştirilen ve 32 takımın katıldığı müsabakalarda ter döktü” diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini müsabakalara katılan okulların beden eğitim öğretmenleri ve hakemler tarafından verildi.

2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren okullar şöyle:

Küçükler: 1. Seyhan Şehit Murat Savaş Kale İlkokulu, 2. Seyhan-Cebesoy İlkokulu, 3. ve 4. Kozan TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu

Yıldızlar: 1. Çukurova-Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu A Takımı, 2. Seyhan-Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu A Takımı 3. Seyhan-Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu B Takımı, 4. Çukurova-Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu B Takımı