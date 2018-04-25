ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:09

Adana’da Okullararası Yakan Top İl Birinciliği sona erdi

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri "Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Küçükler ve Yıldızlar Yakan Top İl Birinciliği" sona erdi.Gençlik Hizmetleri...

Adana'da Okullararası Yakan Top İl Birinciliği sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri "Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Küçükler ve Yıldızlar Yakan Top İl Birinciliği" sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, yarışmaların iki gün sürdüğünü, M1 Adana Alışveriş Merkezi otoparkında farklı okullardan 128 erkek ve 92 kız olmak üzere toplam 220 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Bahadır, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla ilimizde gerçekleştirilen ve 32 takımın katıldığı müsabakalarda ter döktü” diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini müsabakalara katılan okulların beden eğitim öğretmenleri ve hakemler tarafından verildi.

2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren okullar şöyle:

Küçükler: 1. Seyhan Şehit Murat Savaş Kale İlkokulu, 2. Seyhan-Cebesoy İlkokulu, 3. ve 4. Kozan TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu

Yıldızlar: 1. Çukurova-Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu A Takımı, 2. Seyhan-Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu A Takımı 3. Seyhan-Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu B Takımı, 4. Çukurova-Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu B Takımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku