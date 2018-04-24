Adana’da ruhsatsız silahlara geçit yok

Adana’da yunus timleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, olası silahlı saldırılar sonucunda ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek için 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar yapıyor. Son yapılan uygulamalarda ise polis iki farklı yerde 1 ruhsatsız tabanca, avcı bıçağı, avcı çakısı, muşta, 4 ruhsatız tabanca, ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayda iki kişi de gözaltına alındı.

Polisin Nisan ayında ele geçirdiği ruhsatsız silah sayısının ise 30’u bulduğu öğrenildi.