ADANA:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:56

Adana’da Sansürün Kaldırılışının 110. yıldönümü kutlandı

Adana’da Sansürün Kaldırılışı’nın 110. Yıldönümü kutlandı.Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde ilk olarak; ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu üyesi Sefa Saygıdeğer ile Metropol...

Adana'da Sansürün Kaldırılışının 110. yıldönümü kutlandı
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Adana’da Sansürün Kaldırılışı’nın 110. Yıldönümü kutlandı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde ilk olarak; ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu üyesi Sefa Saygıdeğer ile Metropol Gazetesi’nden Esra Solmaz Biricik Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından Basın Anıtı’na geçilerek, ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Uri, Toros Gazetesi’nden İnci Yılmaztürk ile 5 Ocak Gazetesi’nden Rüzgar Kuzucu Basın Anıtı’na çelenk koydu.

Daha sonra ÇGC Başkanı Esendemir, Mali Sekreter Mutlu Mete, Yönetim Kurulu Üyeleri Süreyya Uri, Sefa Saygıdeğer ve Hüseyin Arat, Baro Başkan Vekili Gümüş, ADD Başkanı Eser, SES Adana Şube Başkanı Yüksel, TSYD Adana Şube Başkanı Çakın, Özgürlük Meşalesini birlikte yaktı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir burada yaptığı konuşmada, gazetecilere verilecek kartların basın çalışanlarınca oluşturulmuş kurumlarca belirlenmesi gerektiğini söyledi. Esendemir, “Sansür anlamına gelecek her türlü düzenlemenin iptal edilmesi basın özgürlüğü anlamında rahatlama oluşturacaktır. Yerel medyaya gelirsek çalışan gazetecilerin durumları ne yazık ki içler acısıdır. Yerel medyada çalışan meslektaşlarımızın çoğu asgari ücreti bile evine zamanında götürememektedir. Çünkü çalıştıkları yerel medya kuruluşları da ayakta durmakta zorlanmaktadırlar. Bu anlamda yerel medyanın güçlendirilmesi için gazete oku-okut sloganı ile başta kent dinamikleri olmak üzere tüm halkımızı yerel basına sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.
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