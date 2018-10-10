ADANA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:54

Adana’da suya yüzde 10 indirim

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kadınlarla bir araya geldiği programda Adana’da suya yüzde 10 indirim yaptıklarını söyledi.Başkan Sözlü, Cumhuriyet Parkı’nda spor yapan Çukurovalı kadınlarla bir araya kahvaltıda,...

Adana'da suya yüzde 10 indirim
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kadınlarla bir araya geldiği programda Adana’da suya yüzde 10 indirim yaptıklarını söyledi.

Başkan Sözlü, Cumhuriyet Parkı’nda spor yapan Çukurovalı kadınlarla bir araya kahvaltıda, Adana’da Türkiye’nin en ucuz ve en kaliteli ekmeğini vatandaşa sunduklarını, suya da yüzde 10 indirim yaptıklarını belirtti.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu’da yaptığı açıklamada, 2017 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurul toplantısında ASKİ’nin 2018 yılı performans programları, 2018 yılı ücret ve tarifeleri ile bütçelerinin görüşüldüğünü ve bu sene içerisinde su tarifesinde ücret artışı yapılmayacağı kararını aldıklarını hatırlatarak,

’’Zam yapılmayacak dedik; vatandaşlarımıza olan sözümüzü tutmakla kalmayıp bir de üstüne indirim kararı aldık" dedi.

17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulu’nda ise suyu daha önce yüzde 50 indirimli kullanan şehit yakınları ve gaziler için ücretsiz kullanmaları kararı alınmıştı
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