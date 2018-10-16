Adana’da tiyatro şöleni başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 5’incisini düzenlediği Şehir Tiyatroları Buluşması, İstanbul Şehit Tiyatrosu’nun sahnelediği “Nora: Bir Bebek Evi” adlı oyunla başladı.

Türkiye, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sincan Uygur Özerk Cumhuriyeti, Gagavuzya Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan’dan 17 tiyatro topluluğunun 19 ayrı oyun sahneleyeceği Adana Büyükşehir Belediyesi 5. Şehir Tiyatrosu Buluşması’nın ilk akşamında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncuları, Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği “Nora: Bir Bebek Evi” adlı oyunla Adanalı tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

“61 yıldır tiyatro sanatının evrensel sinerjisi Adana’da”

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’ndaki ücretsiz etkinliğin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ile çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, 5. Şehir Tiyatrosu Buluşması’na destek veren tiyatro sanatçılarına teşekkür edip, Adana Şehir Tiyatrosu’nun 60 yıldır tiyatro sanatının evrensel sinerjisini kente yansıttığını belirtti.

“Yılda 400’ü aşkın etkinlikle halkımızı sanatla buluşturuyor”

Anadolu’da sanatın ve kültürün başkentinin Adana olduğunu vurgulayan Akyürek, “Amacımız, insanlarımızın sanata olan ilgisini artırmak, bütün güzel sanatları cazip hale getirmektir. Bu nedenle Adana sanatın ve kültür başkentidir sloganını kullanıyoruz. Her yıl Portakal Çiçeği Karnavalı’ndan başlayarak Adana Film Festivali, Adana Lezzet Festivali ve Tiyatro Festivali devam ettirdiğimiz 400’ü aşkın sanat, kültür ve sportif etkinliğimizi insanlarımızın sosyal ve biyolojik açıdan gelişmeleri için yapıyoruz. İnanıyoruz ki, sanatla uğraşan, sanatı seven insanlar, hemcinslerini, hayvanları, doğayı, ülkesini, bayrağını sever. Bu şuurla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimizi var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Adana’da olmaktan mutluyuz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit ve İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da konuşmalarında Adana’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayıp, tiyatro sanatına büyük destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İstanbul Şehit Tiyatroları’nın yöneticileri ve oyuncularına plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.

İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen’in 1879 yılında kaleme aldığı ‘Nora: Bir Bebek Evi’ adlı sahneledi. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri elen alan oyunda, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıldı. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtta, gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağı anlatıldı.

Tiyatro dolu günler 3 Kasım’a kadar sürecek

3 Kasım cumartesi gününe kadar devam edecek etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Bir Delinin Güncesi” ve “Ah Bu Evlilik”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Düğün Ya Da Davul”, Almanya Nürnbegn OKM Objektif Sahne Tiyatrosu “Sınır”, Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Öldürdüğüm Adam”, Alanya Belediye Tiyatrosu “Sırça Bilbolar” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, KKTC Beyarmudu Belediyesi Güney Maserya Halk Tiyatrosu “Ejderha Tepesi”, Kuddus Kujyamirov Uygur Akademik Müzikal Komedi Devlet Tiyatrosu “Muğam Sırları”, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Dionis Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu “Paali Pamela”, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yuğ Tiyatrosu “Teklif”, Diyarbakır Şehit Tiyatroları “Tamara’nın Çığlıkları”, Auezov Adına Kazakistan Akademik Devlet Dram Tiyatrosu “Korkutun Büyüsü”, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Duyulmamış Bir Aşk İlleti”, KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehit Tiyatrosu “Gül Pansiyon” adlı oyunlarla tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak.