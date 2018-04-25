ADANA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:59

Adanalı çocuklar mobil oyun geliştirdi

Adana’da 13 hafta boyunca genel kodlama eğitimi alan 25 çocuk “Portakal Avcısı” isimli bir mobil oyun geliştirdi.Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Adana ve Adana Büyükşehir Belediyesi katkıları ile 8-16 yaş arasındaki 25 çocuğa...

Adanalı çocuklar mobil oyun geliştirdi
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Adana’da 13 hafta boyunca genel kodlama eğitimi alan 25 çocuk “Portakal Avcısı” isimli bir mobil oyun geliştirdi.

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Adana ve Adana Büyükşehir Belediyesi katkıları ile 8-16 yaş arasındaki 25 çocuğa 13 hafta boyunca genel kodlama eğitimi verildi.

Çocuklara programlama ve kodlamanın temel mantığını öğretmek, takım çalışması ile birlikte hayal kurma, üretim yapma becerisini geliştirmek ve mobil oyun tasarlamayı amaçlayan program, Adana Büyükşehir Belediyesi ve AHBAP öncülüğünde gerçekleştirildi.

Kendilerine “Yıldız Koza Takımı” ismini veren çocukların aldıkları kodlama eğitimi; problem tanımlama, analitik çözümleme yeteneği, temel algoritma oluşturma bilgisi, görsel kodlama ve mobil oyun geliştiriciliği basamakları içeriyor. Verilen eğitim ile çocuklar, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 3 boyutlu yazıcı (3D printer) gibi geleceğin teknolojileriyle tanıştılar.

13 haftalık eğitimin sonunda çocuklar tarafından “Portakal avcısı” isimli bir mobil oyun geliştirildi.

AHBAP genel kurulu üyesi Özay Ünal, “Etkinliğe olan talebin beklentiden çok daha fazla olması aslında ne kadar doğru bir ihtiyacı karşıladığımızı bizlere gösterdi. Bu yüzden bu etkinliğin devamlılığının sağlanmasını istemekteyiz” dedi.

Eğitimin sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve AHBAP’ın fahri başkanı olan Haluk Levent öğrencilere başarı belgelerinin takdim edilmesinden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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