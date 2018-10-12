ADANA:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:29

Adanalı öğrencilerin sinemayla tanışma mutluluğu

Kent ekonomisine katkılarının yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle öne çıkan Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, öğrencileri, Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle sinema ile buluşturmaya başladı.Optimum...

Adanalı öğrencilerin sinemayla tanışma mutluluğu
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Kent ekonomisine katkılarının yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle öne çıkan Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, öğrencileri, Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle sinema ile buluşturmaya başladı.

Optimum AVM, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 1 milyon öğrencinin sinemayla buluşturulması hedeflenen "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında, kapılarını bu yıl da Adana’daki 12 bin öğrenci için açtı.

Bu yıl 9 Ekim’de başlayan ve 20 Kasım 2018 tarihine kadar sürecek olan etkinlikler kapsamında, öğrencilerin AVM’ye girişleri, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında planlandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Cahit Ortaokulu’nda eğitim gören 165, Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gören 66 öğrenci, babalarının doğduğu köye geri dönme kararıyla birlikte şehir yaşamından köy hayatına adapte olmaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan çocukların hikayesinin anlatıldığı “Bizim Köyün Şarkısı” filmini, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ndeki Avşar Sinemasında izlediler.

Çoğunluğu hayatında ilk kez sinemayla tanışan ve filmi izlerken adeta beyaz perdenin büyüsüne kapılan öğrencilere, patlamış mısır da ikram edildi. Öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayanlara teşekkür etti.
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