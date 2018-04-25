Adanalıya 11 çeşit ekmek

Adana Büyükşehir Belediyesi, üretim programına sarı buğday, mısırlı ve köy ekmeğini dahil ederek çeşit sayısını 11’e yükseltti. Halk ekmek fabrikalarında seri üretimine başlanan üç yeni ekmek çeşidi, 60 kuruşluk fiyatla Adanalıların...

Adana Büyükşehir Belediyesi, üretim programına sarı buğday, mısırlı ve köy ekmeğini dahil ederek çeşit sayısını 11’e yükseltti. Halk ekmek fabrikalarında seri üretimine başlanan üç yeni ekmek çeşidi, 60 kuruşluk fiyatla Adanalıların tüketimine sunuldu.

250 gramlık Adana halk ekmeği, 60 kuruşluk fiyatla tüketiciyle buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, normal somun, kepek, tam buğday, afacan, altın koza, portakallı, muhacir ve glütensiz ekmek çeşitlerine yenilerini ekledi. Modern teknolojiye ve hijyen standartlarına sahip fabrikalarında seri üretimine başlanan sarı buğday, mısırlı ve köy ekmeğinin tanıtımı yapıldı. Ekmekte farklı damak tatları arayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan stantlarda ücretsiz ikram edilen yeni ekmek çeşitlerini tattı. 150 gramlık sarı buğday, 200 gramlık köy ekmeği ve 230 gramlık mısırlı ekmeğin, 60 kuruşluk fiyatla vatandaşların taleplerine göre satış büfelerine dağıtımına başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikaları, normal somunun yanı sıra günlük 10 bin adet çeşit ekmek üretimini kesintisiz sürdürüyor. Adana Halk Ekmek, haftalık 7 bin adet glütensiz ekmek temin ederek, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırıyor. Ulaşım sorunu yaşayan çölyak hastalarına glütensiz ekmekler, belediye görevlilerince evlerine kadar ulaştırılıyor. Fırın ekmeğinin 1 liralık fiyatı dikkate alındığında günlük ortalama 5 halk ekmeği alan bir aile, yılda 730 lira tasarruf sağlıyor.