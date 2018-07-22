ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 10:28

Adana’nın yolları gece gündüz asfaltlanıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarları otoyol standartlarına kavuşturmak amacıyla asfaltlama çalışmalarını gece, gündüz sürdürüyor.Ana arterlerde gece, gündüz çalışma yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri...

Adana'nın yolları gece gündüz asfaltlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarları otoyol standartlarına kavuşturmak amacıyla asfaltlama çalışmalarını gece, gündüz sürdürüyor.

Ana arterlerde gece, gündüz çalışma yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kavurucu yaz sıcaklarına aldırmıyor. Ekipler, smerkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı Ramazanoğlu Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi’nde devam etmekten olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’da 2018 yılı içerisinde asfaltlanmayan yol kalmayacağını belirterek, Adanalıların ulaşımda konforunu önemsediklerini dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku