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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46

Adanaspor’a laktat testi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor’a Bolu’da kamp yaptığı otelde gruplar halinde izokinetik ve laktat testleri uygulandı. Sabah çalışmasını testlerle tamamlayan turuncu-beyazlı ekip akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına...

Adanaspor'a laktat testi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor’a Bolu’da kamp yaptığı otelde gruplar halinde izokinetik ve laktat testleri uygulandı. Sabah çalışmasını testlerle tamamlayan turuncu-beyazlı ekip akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Laktat testi nedir?

Laktat testi, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesini ölçer. Kanda oksijen düzeyinde azalma laktatın seviyesinde yükselmeye neden olur. Oksijen azalmasının yanı sıra laktatın aşırı üretimi veya kandan temizlenmesini engelleyen durumlar da laktatı yükselten sebeplerdir. Hücreler tarafından besinlerin enerjiye dönüştürülmesi esnasında ortaya çıkan maddelerden biri olan laktat, kanın asiditesine göre laktik asit halinde de bulunabilir. Çeşitli hastalıklarda yapılan bir test olmasının yanında, sporcuların performansı ile ilgili olarak da kullanılır.
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