Adana’ya Girişimcilik Merkezi ve Kimya Vadisi Kuruluyor

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteği ile Çukurova Üniversitesi tarafından yürütülecek olan cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamındaki “Adana Girişimcilik Merkezi” projesi ile “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya...

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteği ile Çukurova Üniversitesi tarafından yürütülecek olan cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamındaki “Adana Girişimcilik Merkezi” projesi ile “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi” güdümlü projesi için imza töreni gerçekleştirildi.

Adana Valiliğinde gerçekleştirilen törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bilim ve Sanayi İl Müdürü Remzi Özdoğan Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Keskin, KOSGEB Adana İl Müdürü Mücahit Alper Karcı, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Hamdi Soydan, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve proje paydaşlarından yetkililer katıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanlığı’na teşekkürlerini ileterek, kent ekonomine ivme kazandıracak bu projelerin kent için hayırlı olmasını temenni etti.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, her iki projeyle Adana’da ilklerin gerçekleşeceğine vurgu yaparak, “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi” projesi ülkemizde alanında kurulacak ilk Ar-Ge merkezidir. Girişimcilik Merkezi projesi ise Adana ilimizin cazibe merkezi programı kapsamında desteklenen ilk projesidir. Ayrıca merkez Türkiye’de ilk dijital ve film endüstrisini içerisinde bulunduran merkez olacaktır” şeklinde konuştu.

Projelerin bölgede işbirliği kültürünün geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Altunsu, kamu, üniversite ve özel sektörleri kapsayan bu projelerin bölge ekonomisinin ve girişimciliğin geliştirilmesine ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

“Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi” Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin ise projeyle ilgili teknik sunum gerçekleştirdi. Serin, “Proje ile ülkemiz ve bölgemizde üretilmeyen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin belirlenmesi, nasıl üretilebileceklerinin ve üretim teknolojisinin ortaya koyulması, üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasalların girişimcilerin bilgisine sunulması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda da ithalatın azaltılması, ihracatın arttırılmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Halihazırda ithal edilerek tedarik edilen 5 adet kimyasalın üretim teknolojilerinin belirlenmesi ve bunun yerli sanayi sektörü ile paylaşılması, kurulacak merkeze 10 sürekli, 2 geçici istihdam sağlanması, bölgede yer alan firmaların bünyesinde bulunan kimya ile ilgili makine ve teçhizatların etkin ve verimli kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi ve böylece kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman sayısının artırılması da projenin beklenen sonuçlarıdır. Çukurova Üniversitesi ve ÇKA arasında imzalanan projesinin ortakları arasında, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği bulunmaktadır. 5 milyon TL bütçeli proje bütçesinin yüzde 75’i ÇKA tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Adana Girişimcilik Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak’da proje sunumunda, şunları kaydetti:

“Girişimcilik Merkezi projesi ile yenilikçi girişimci adaylarının kent ekonomisine katma değer sağlayan iş fikirlerini olgunlaştırabileceği bir girişimcilik merkezi oluşturulması, bölgesel girişimcilik ekosisteminin zenginleştirilmesi ve kentsel ekonominin gelişimine katkı sağlanması, Adana’nın ulusal girişimcilik ekosisteminde akıllı tarım, sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerde ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlerde girişimcilik üssü haline getirilmesini amaçlamaktadır. Çukurova Üniversitesi Teknokent binası yanında yapımı tamamlanan “Kuluçka Merkezi” binası içerisinde oluşturulacak Girişimcilik Merkezi bünyesinde girişimcilerin ve işletmelerin mekansal ihtiyaçlarını giderebilecekleri ofis ve ortak çalışma alanları, etkinlik ve toplantı alanlarının yanısıra Motion Capture Studio, Digital Fablab ve MakerSpace gibi teknolojik alt yapıların kurulması ve girişimcilerin kullanımına açılması amaçlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi ve ÇKA arasında imzalanan projenin ortakları arasında Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Seyhan Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü ve KOSGEB Adana İl Müdürlüğü bulunmaktadır. 3,5 milyon TL bütçeli projenin tamamı ÇKA tarafından desteklenmektedir”

Proje sunumunun ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Kibar ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu arasında sözleşmeler imzalandı.