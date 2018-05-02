ADANA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:28

ADAPADER, Çin’de Çukurova’nın yöresel yemeklerini tanıttı

Adana’nın yemek kültürünü ve lezzetlerini uluslararası ve ulusal etkinliklerde tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Türkiye Yöresel Yemekler Festivali’nde lezzet şöleni yaşattı.ADAPADER...

ADAPADER, Çin'de Çukurova'nın yöresel yemeklerini tanıttı
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Adana’nın yemek kültürünü ve lezzetlerini uluslararası ve ulusal etkinliklerde tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Türkiye Yöresel Yemekler Festivali’nde lezzet şöleni yaşattı.

ADAPADER Başkan Yardımcısı Metin Ertürk ve meslektaşları Adana kebabı, kuzu tandır, patlıcan güveç, sarımsaklı köfte, baklava, portakallı sütlaç, tel kadayıf ve sakızlı muhallebi başta olmak üzere, Türk mutfağından 150 seçkin lezzeti Çinlilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye Yöresel Yemekler Festivali’ne merkezi Adana’da bulunan Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu’na üye dernekler katıldı. ADAPADER Başkan Yardımcısı Metin Ertürk, Adıyamanlı mutfak şefi Mehmet Sait ve Mersinli mutfak şefi Musa Güvençli, 10 gün süreyle Türk mutfağının birbirinden lezzetleri yemek ve tatlılarını hazırladı. Metin Ertürk ve meslektaşları, Adana kebabı, kuzu tandır, patlıcan güveç, sarımsaklı köfte, baklava, portakallı sütlaç, tel kadayıf ve sakızlı muhallebi başta olmak üzere, Türk mutfağından 150 seçkin lezzetle büfeleri donattı.

Metin Ertürk, medeniyetlere beşiklik eden Çukurova’nın ve Adana’nın zengin yemek kültürünü Çin Halk Cumhuriyeti’nde tanıtma fırsatı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı yöneticileri, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak’a ve ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen’e teşekkür etti.
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