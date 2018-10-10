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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:04

ADT "Kadın Sığınağı" ile sezonu açtı

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sezonunu “Kadın Sığınağı” adlı oyun ile açtı.“Kadın Sığınağı” adlı oyun ilk gösterimini, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde il protokolü ve seyircilerin katıldığı gala...

ADT 'Kadın Sığınağı' ile sezonu açtı
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Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sezonunu “Kadın Sığınağı” adlı oyun ile açtı.

“Kadın Sığınağı” adlı oyun ilk gösterimini, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde il protokolü ve seyircilerin katıldığı gala ile gerçekleştirdi.

Usta yazar Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı oyunu yine bir usta olan Tomris Çetinel sahneye koydu. Oyun izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kadına yönelik şiddeti konu alan oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan’a, kostüm tasarımı Yıldız Köse İpeklioğlu’na, ışık tasarımı Kadir Karagöl’e, müzikleri ise Tanju Kumbaracıoğlu’na ait.

Kadın Sığınağı adlı oyunda Sema Öner Kelav, Özlem Kaya, Hülya Yıldız, İ. Gözde Korbek, Didem Alesoy, Dilber Çilem Güngör, Dilek Dokumacı, Eda Altunkara, Gülistan Kılınç, Nazlı Köymen, Tuğba Sükmen rol alıyor.
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