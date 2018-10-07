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07 Ekim 2018 Pazar 11:34

AK Parti’li gençler piknikte moral depoladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem Adana İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri piknikte bir araya geldi.23 Şubat 2015’de yapılan kongrede Mehmet Ay’dan devraldığı hizmet bayrağını 21 Nisan 2018’de gerçekleştirilen...

AK Parti'li gençler piknikte moral depoladı
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem Adana İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri piknikte bir araya geldi.

23 Şubat 2015’de yapılan kongrede Mehmet Ay’dan devraldığı hizmet bayrağını 21 Nisan 2018’de gerçekleştirilen kongreyle Furkan Bozkurt’a devreden Alper Güler, başkanlığı dönemindeki yönetim kurulu üyeleriyle piknikte bir araya geldi.

Seyhan Baraj Gölü kenarında Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirilen pikniğe gençlerin yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can da iştirak etti.

AK Parti’de ’eski’ kavramı olmadığını belirten önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Güler, "Hizmet bayrağını taşırken büyük bir uyum içerisinde, gece gündüz, yağmur çamur demeden çalıştığımız arkadaşlarımızla bugün bir araya geldik. İl başkanımız yoğun programları dolayısıyla aramızda olamadı. Ama biz gençliğin ablası İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can başkanımız bizi onurlandırdı. Güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımızla hem geçmişi yad ettik. Hem de önümüzdeki yerel seçimler için moral depoladık. Ve bundan sonra da bu ilkini gerçekleştirdiğimiz piknik organizasyonunu tekrarlayacağız" dedi.
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