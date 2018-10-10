Akıncı: 'Büyükşehir Belediyesi zarar da etse ekmek üretiminden vazgeçmemeli'

Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Akıncı, son günlerde ekmek üzerinde ekonomik kriz bahane gösterilerek fiyat değişikliklerine gidildiğini hatırlatarak, fiyatların dengede tutulabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin zarar da etse ekmek üretiminden vazgeçememesi gerektiğini söyledi.

Akıncı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı oturumunda, ekmek fiyatlarıyla ilgili tartışmaların sürdüğünü hatırlatarak, "Ekmek fiyatlarının dengede tutulması sadece fırıncı ile tüketici arasındaki müdahale ile olamaz. Eğer tarım girdilerini çok yüksek tutarsanız, buğday fiyatlarının çok yüksek maliyetine neden olursanız fiyatları dengede tutmak çok zor olur. Un fiyatları birkaç ay önce 80 lirayken şimdi 150 lira civarı oldu. Dolayısıyla ekmek fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenlerinden bir tanesi buğday girdilerinin çok yüksek olmasından kaynaklanır. Buğday fiyatlarının yüksek olmasına neden olacaksınız, çiftçilere çok yüksek fiyatlarla maliyeti olacak. Sonra ekmek fiyatlarını düşüreceğiz. Ekmeğin gramajı ile oynarsın, yasak getirirsin, belediyeler müdahale eder, bununla çözülemez" dedi.

Birçok büyükşehir belediyesinin ekmek fabrikaları kurduğunu belirten Akıncı, "Amaçları kar etmek değildi, fiyatları dengede tutmak. Adana Büyükşehir Belediyesi ekmek fabrikaları son derece kaliteli ekmek üretiyor. Fiyatı dengede tutabilmek için; hem ekmek üretimi arttırmak hem de sosyal yardım fonundan desteklemek gerekir. Fiyatları belli seviyede tutmak için Büyükşehir Belediyesi’ne de önerimizdir. Ekmek üretimini yapan şirket her ne kadar anonim şirket ise de meclis olarak alabileceğimiz kararlar vardır. Ekmeğin daha ucuza gereğinde zararı da söz konusu olabilir ki; sosyal yardımlaşmada zarar hesabı yoktur biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hem üretimin arttırılması, satışın yaygınlaştırılması hem de gerektiğinde zararına vatandaşa intikali için bizim üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Türkiye’deki en ucuz ekmeğin Adana’da üretildiğini ve 230 gram halk ekmeğin 60 kuruşa satıldığını söyledi. Cevheribucak, önümüzdeki ASKİ genel kurulunda da su fiyatları ile ilgi düzenleme yapılacağını ve su fiyatlarının yüzde 10 düşürüleceğini söyledi.