Akyatan Kumsalı temizliği için gönüllülere çağrı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye), yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Karataş ilçesindeki Akyatan Kumsalı’nda 30 Nisan Pazartesi günü yapacakları temizlik çalışmasına tüm gönüllüleri davet etti.

WWF Türkiye gönüllüleri, Akdeniz Havzası’nda yeşil deniz kaplumbağalarının öncelikli yuvalama alanlarından biri olan Karataş ilçesindeki Kapı Köyü’nde yer alan Akyatan Kumsalı’nda yapacakları temizlik çalışması için gönüllülere davette bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kumsal aynı zamanda deniz yoluyla gelen plastik atıkların karaya vurduğu kıyılarımızdan. Günümüzde deniz canlılarının karşılaştıkları en önemli sorunların başında plastik kirliliği geliyor. Kıyılarımızda oluşan plastik kirliliğinin nedenlerini daha iyi anlamak, bu konudaki farkındalığımızı geliştirmek ve çözüm üretmeye katkı sağlamak için düzenleyeceğimiz ’Kıyılarımıza vuran plastikleri tanıyalım’ etkinliğine ilgi duyan gönüllüleri bekleriz.”

30 Nisan Pazartesi günü yapılacak etkinlik için Uğur Mumcu Meydanı’ndan (İstasyon Meydanı) saat 11:30’da 8 kişilik araç kaldırılacağı, aracı olan gönüllülerin etkinlik alanına kendi araçlarıyla gelmeleri gerektiği bildirildi.