ADANA:
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09 Ekim 2018 Salı 13:55

Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

Adana’da Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çukurova Anaokulu’nda “Oyuncağımın ruhu var” (Doll Has A Soul) adı ile yürütülen uluslararası projede öğrenciler ve veliler bir araya getirilerek bir Kukla Müzesi oluşturuldu.Çukurova...

Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu
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Adana’da Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çukurova Anaokulu’nda “Oyuncağımın ruhu var” (Doll Has A Soul) adı ile yürütülen uluslararası projede öğrenciler ve veliler bir araya getirilerek bir Kukla Müzesi oluşturuldu.

Çukurova Anaokulu Müdürü Açelya Yeltekin, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak olduğu proje kapsamında Çukurova Anaokulu’nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulduğunu söyledi. Yeltekin, “Kukla müzesi ve projeyle okulumuzda eğitim gören okul öncesi dönemdeki çocuklarda sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim alanlarında artış olması beklenmektedir” dedi.

Ülkelerin efsanelerini görsel mektuplar yoluyla proje ortağı ülkelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmayı bu sayede etkili bir kültür alışverişi gerçekleştirmeyi kapsadığını ifade eden Yeltekin, “Erasmus K219 projesi kapsamında şu ana kadar iki eğitim hareketliliği gerçekleştirilmiştir. Bu hareketliliklerde ülkeler kendi okullarında projenin yürütülme sürecini değerlendirmişlerdir. Avrupa Birliği Projesi olan Doll Has A Soul’un amaçlarına ulaşılmasında ülkeler arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde durulmuştur. Projenin Ekim 2018’deki üçüncü hareketliliğine Çukurova Anaokulu ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında Çukurova Anaokulu’nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulmuştur. Ülkeler arasında paylaşılan efsanelerle de kukla müzesi zenginleştirilmeye devam etmektedir“ dedi.

Çukurova Anaokulu’nda Türkiye’nin 7 ayrı bölgesindeki efsanelerle ilgili kuklalar yapılarak eğitim verilmeye devam ediliyor.
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