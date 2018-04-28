AOSB Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, Kimteks Tekstil’i ziyaret etti

Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) firmaların üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, işletmelerinin faaliyet konuları hakkında bilgi almak ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği firma ziyaretlerine devam ediyor.

Kadın sanayiciler, Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Ayça Çelik’e konuk oldu.

Platform üyelerine firma hakkında bilgiler veren Ayça Çelik, dünyanın önde gelen dokuma kumaş üreticilerinden biri olan firmanın geçmişinin 1930’lu yıllara dayandığını ifade etti.

Sanayi devriminin yaşandığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında Gözek Ailesi’nin sektördeki ilk nesil temsilcisi olan Mustafa Gözek’in ülkenin önde gelen dokumacılarından biri olarak adını duyurduğunu belirten Çelik, “Entegre dokuma kumaş fabrikası olarak 1982 yılında Vahit Gözek tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana dünyanın önde gelen perakendecilerine üretim yapan global bir oyuncu olarak sektörde varlık gösteren firmamız bugün dünyanın önde gelen dokuma kumaş üreticileri arasında yer alıyor. Sürekli değişen müşteri talepleri ve moda trendlerine cevap vermeyi sürdüren Kimteks, AR-GE yatırımlarını her yıl biraz daha arttırarak mükemmelliğe odaklanmış kalite kontrol sistemiyle hizmet vermektedir” diye konuştu.

Ziyarette, Adana Barosu avukatlarından Günay Kılınç ise “İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarında Yapılacak Adli-İdari İşlemler ve Sonuçları” temalı sunum yaptı. İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkındaki yasal düzenlemeler ve işverenin yükümlülükleri konusunda açıklamalar yapan Kılınç, “En değerli varlığımız insan kaynağımızdır” ifadesini kullandı.

İş kazalarını, “Sigortalı kişinin meydana gelen bir olay nedeniyle hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özre uğraması” olarak tanımlayan Kılınç, Yargıtay’ın bu hususta verdiği örnek kararlara dikkat çekti.