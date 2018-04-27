AOSB’den ADASO’ya hayırlı olsun ziyareti

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği ziyarette, uyumlu ve...

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği ziyarette, uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edilmesi kararlılığı vurgulandı.

AOSB yönetimi, kentteki yatırımların sürdürülmesi, üretim, ihracat ve istihdamın artırılması konusunda ADASO’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adanalı sanayicilerinin menfaatine ve beklentilerine yönelik uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Kıvanç, “Sanayiciler olarak daha çok üretmek, yatırım gerçekleştirmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için bir ve beraber olacağız, ilimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Süper Teşvik uygulaması kapsamında, polipropilen başta olmak üzere yapılacak yatırımların cari açığın azaltılması ve bölge sanayisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kıvanç, bu tür stratejik yatırımların artması, bölgenin yatırımlar için daha cazip hale getirilmesi ve yatırım teşviklerinden daha çok yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşlarla işbirliğine önem vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ise “Geçmiş dönemde olduğu gibi gelecekte de kentimiz ve sanayimiz için ne yapılması gerekiyorsa, ortak ve uyumlu çalışmayı, işbirliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

AOSB olarak, bu dönemde de oda ve borsalarla birlikte görev yapacak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Sütcü, bölgede yatırımların devam ettiğini, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 büyüme gösterdiklerini, bu rakamın üretim ve istihdamın arttığının göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.