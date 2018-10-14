ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 11:46

Ariç’in hedefi Kırkpınar Başpehlivanlığı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilk kez düzenlenen karakucak güreşlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç, başpehlivanlık güreşinde ikinci oldu.Nusaybin Belediyesi DSİ Piknik Barajı Mesire alanı ve Gölünde yapılan...

Ariç'in hedefi Kırkpınar Başpehlivanlığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilk kez düzenlenen karakucak güreşlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç, başpehlivanlık güreşinde ikinci oldu.

Nusaybin Belediyesi DSİ Piknik Barajı Mesire alanı ve Gölünde yapılan festivalde 1’inci Karakucak Güreşleri yarışması düzenledi. 16’sı milli sporcu toplam 65 güreşçinin katıldığı başpehlivanlık yarışmasında Serhat Elvan başpehlivan olurken, Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç ise ilk turda Kahramanmaraşlı Halil Hopur’u, ikinci turda Kahramanmaraşlı Enes Bandırma’yı ve 3.turda Tokatlı Atilla Balcıyı yendi. Ali İhsan Ariç, 4.tur finalde Tokatlı Serhat Elvana yenilerek ikinci oldu.

Ali İhsan Ariç, Nusaybin Karakucak Güreşlerinde kendisine ikincilik nasip olduğunu belirterek, "Bu yıl çok iyi hazırlandım. Hedefim 2019 yılında Kırkpınar’da derece yapmak ve başpehlivanlığa güreşmeye hak kazanmak olacaktır. Kırkpınar’ın altın kemerini bir gün Adanamıza getireceğim" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku