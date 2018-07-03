ADANA:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:39

Ataşbak: "Adana tenis branşında çıtayı sürekli yukarı çıkartıyor"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ataşbak, Adana’nın tenis branşında çıtayı sürekli yukarı çıkarttığını söyledi.Ataşbak, Tenis Tekerlekli Sandalye Milli Takımı sporcusu Hakan Güngör, il temsilcisi Feridun Açan’ı ve antrenörler...

Ataşbak: 'Adana tenis branşında çıtayı sürekli yukarı çıkartıyor'
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ataşbak, Adana’nın tenis branşında çıtayı sürekli yukarı çıkarttığını söyledi.

Ataşbak, Tenis Tekerlekli Sandalye Milli Takımı sporcusu Hakan Güngör, il temsilcisi Feridun Açan’ı ve antrenörler Murat Aslantaş ile Alif Altınkaya’yı makamında kabul etti.

Ataşbak, geçtiğimiz ay Türkiye Şampiyonu olan ve geçen hafta uluslararası müsabakada çiftlerde şampiyon olan Hakan Güngör’ü tebrik etti.

Engelin hiçbir zaman başarıyı engellemediğini söyleyen Ataşbak, “Gerçekleştirmiş olduğunuz başarı gerçekten oldukça önemli ve anlamlı. Adana tenis branşında çıtayı sürekli yukarı çıkartıyor. Bunların üstüne sporcumuz Hakan Güngör bu denli gösterdiği performans gurur verici. Başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Başarılı sporcu Hakan Güngör, şuanda dünya sıralamasında 92. olduğunu belirterek, “Sık sık müsabakalar gerçekleştiriliyor. Bunlara katılım sağlayarak daha çok tecrübe edinmiş oluyorum. Dünya sıralamasında ilk 64 içerisinde yer almak istiyorum. Asıl hedefim olimpiyatlara katılarak, milli takım formasıyla kürsüye çıkmak” dedi.
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