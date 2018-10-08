Avcı’dan, MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik saldırılara tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Ülkücü-Milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik şeytani oyunlar, asla amacına ulaşamayacaktır” dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik son günlerde artan saldırılara karşı tepki gösterdi. Avcı yaptığı açıklamada, “Son iki senedir, özellikle 15 Temmuz ihanetinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ’ne ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye yönelik kurgulanmış, planlı saldırıların artması dikkat çekmektedir. Ağır tahrik yüklü, tehdit ve hakaret içeren saldırılar, değişik gerekçelerle kamuoyuna yansımış olsa da, sağduyu sahibi herkes bunun sebebini çok iyi bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Avcı, Bahçeli’nin tüm zamanlarda ve şartlarda ’önce ülkem ve milletim’ ilkesinden taviz vermediğini belirterek, “Ülkücü-Milliyetçi hareketin lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletinin bekası konusunda ortaya koyduğu sarsılmaz milli duruş, anlaşılmıştır ki içerideki ihanet, dışarıdaki husumet cephesinin oyunlarını bozmaktadır. Bu yüzden deliriyorlar. Saldırıların asıl sebebi budur” şeklinde konuştu.

Son günlerde gündemde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de yüklenen Avcı, “Dün Bahçeli’nin elini öpmek için çırpınan ‘Çantacı Dervişoğlu’ da, zillet kapısında kulluğun gereğini yapmıştır. Aynı partinin bazı il başkanlarının Ülkücü-Milliyetçi hareketin liderini suçladığı, haddi aşan açıklamasında ise ‘Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’ ifadesini kullanması, bunların yüzsüzlükte sınır tanımadıklarını göstermiştir” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik şeytani oyunların olduğunu, bu oyunların amacına ulaşamayacağını ifade eden Avcı, “Türk siyasetine zarafet kazandıran, örnek devlet adamlığı ile tarihe geçen, ülkesi ve milleti için fedakarlığın timsali olmuş partimize ve liderimize yönelik her türlü çirkin ifadeyi bin misli ile iade ediyoruz. Genel başkanımızın milyonlarca evladı, liderinin izindedir. Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna zerre geri adım atmayacağımızın da bu vesileyle bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.