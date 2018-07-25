ADANA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46

Balkan Türkleri, Adana’da bir araya gelecek

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Adana’da Balkan Türklerinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Adana’da bir araya gelecek.

Balkan Türkleri, Adana'da bir araya gelecek
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Adana’da Balkan Türklerinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Adana’da bir araya gelecek.

Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu ev sahipliğinde Adana’da ikincisi gerçekleştirilecek olan etkinliğe Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’na bağlı federasyonlar ile Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu’na bağlı derneklerin yönetim kurulu üyeleri katılacak.

29 Temmuz 2018 Pazar günü Seyhan Oteli’nde düzenlenecek toplantıda Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu başkanlığında, genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilecek, önümüzdeki bir yılın planlaması yapılacak, bölge federasyonlarının hazırladığı sunumlar çerçevesinde Balkan Türklerinin sorunları ele alınacak; Türkiye ve Balkanlar’da yapılan seçimler ve çalışmalar değerlendirilecek.
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