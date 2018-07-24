Barut: 'Belediyelere de gıda denetim yetkisi verilsin'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı’na tanınan gıda denetim yetkisinin belediyelere de verilmesi için kanun teklifi sundu.

Gıda denetimi ve güvenliğiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi veren Ayhan Barut, şimdi de bakanlığa verilen denetim yetkisinin belediyelere de sunulması için çalışma başlattı. Askeri kışlalar, öğrenci yurtları, özel ve resmi kuruluşlarda meydana gelen toplu gıda zehirlenmelerinin herkesi sarstığını kaydeden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, akıl ve bilimin ışığında soruna kalıcı ve kesin bir çözüm bulunabileceğini anlattı. Bakanlığa tanınan gıda denetim yetkisinin yerel yönetimlere de verilmesiyle önemli bir adım atılacağını anımsatan Ayhan Barut, bunun yapılabilmesi için de yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle kanun teklifi sunduğunu bildirdi.

“Gıda terörü bitirilebilir”

TBMM’ye verdiği ‘Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin ayrıntılarını paylaşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Gıda alanındaki denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ancak Bakanlığın bu konuda kadrosunun eksik olması denetimlerdeki seyreklik ve kayıt dışılık sebepleri başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşanıldığı gözlemlenmektedir. Gıda terörünün had safhalara çıktığı günümüzde yaşanan olumsuzlukların azaltılması hatta bitirilmesi noktasında Bakanlığa tanınan denetim ve yetkilerin belediyelere de verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda verdiğimiz bu kanun teklifi ile gıda denetimi noktasında yetkisi olan personel sayısının artırılması bu konuda yaşanacak problemlerinde en aza indirgenmesi ve vatandaşlarımızın gıda teröründen etkilenmemesi amaçlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ‘Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler, tam teşekküllü laboratuvarlar kurarak vatandaşların gıda maddeleri ile ilgili şikayetlerini kabul eder ve gerekli incelemeleri ücretsiz olarak gerçekleştirirler’ ibaresinin eklenmesini talep ettik. Bu teklifimize destek verilmesini bekliyoruz.”