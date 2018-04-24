Başkan Çelikcan: 'Sosyal konut tek seferde yaptığımız en büyük yatırım'

Yüreğir Belediye Başkan Mahmut Çelikca, Sosyal Konut İnşaatı’nın Yüreğir Belediyesi tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımı olduğunu söyledi.Başkan Çelikcan ile meclis üyeleri Atakent Mahallesi’nde inşaatı devam eden 644...

Yüreğir Belediye Başkan Mahmut Çelikca, Sosyal Konut İnşaatı’nın Yüreğir Belediyesi tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımı olduğunu söyledi.

Başkan Çelikcan ile meclis üyeleri Atakent Mahallesi’nde inşaatı devam eden 644 adet sosyal konut inşaatlarını gezdi. Meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelikcan, çalışmaların büyük titizlikle ve çok hızlı devam ettiğini belirterek, ’’Adana’da ilk sosyal konut inşaatını başlattık. Hak sahiplerini noter huzurunda yapılan çekilişle belirledik. Konutları rekor hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sosyal Konut İnşaatı Yüreğir Belediyesi tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımıdır’’ dedi.

Çelikcan, sosyal konutta içerisinde her türlü sosyal donatı kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu bulunduğunu belirtti.

Yüreğirli vatandaşların konut hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğir’deki bütün yatırımlarda meclis üyelerimizin de emeği büyüktür. Bize verdikleri destekler için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Yüreğir’de kent yaşamına uygun projeler üretip yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü kent durumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çelikcan, şunları kaydetti:

’’Göreve geldiğim günden bu yana ilçenin çehresini değiştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda ilk yerinde kentsel dönüşümü başardık. Sosyal Konut inşaatını başlattık ve konut için başvuru yapanların kuralarını çekerek hak sahiplerini belirledik. Amacımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda konut edinmelerini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmektir. Atakent Mahallemizde yapılan konutlar tamamladıktan sonra yeni konutlar yapmak için arayışlarımız devam edecektir."