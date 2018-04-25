Başkan Çetin: “1 Mayıs’ta alanlardayız”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenleyen ‘1 Mayıs Tertip Komitesi’ni ağırladı. Komite üyelerinden 1 Mayıs’ta yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alan Başkan Çetin, “Tüm emekçi dostlarımızı, kardeşlerimizi alanlara bekliyoruz. Ben de emekçilerimizle birlikte alanlarda olacağım” dedi.

1 Mayıs’ın demokratik ortamda kutlanması gerektiğine dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi bir bayramdır ve diğer bayramlar gibi, mutlu sonlarla kutlanması gerektiğine inanıyorum. Bu bayramı kutlamak, emekçi kardeşlerimizin ve milletimizin en doğal hakkıdır” diye konuştu.

Sosyal demokrat hareketin her zaman emek ve emekçiden yana olduğunu ve işçi haklarını sonuna kadar savunduğunu aktaran Başkan Çetin, 1 Mayıs’ın, dünyadaki tüm işçilerin, birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu, buna da herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

1 Mayıs etkinliklerinin Mimar Sinan Kültür Merkezi önünden başlayacağını ve kalabalık bir yürüyüşle Uğur Mumcu Meydanı’nda bir dizi etkinliklerle devam edeceğini belirten Başkan Çetin, “Tüm emekçi kardeşlerimizi ve halkımızı bu onurlu mücadele için alanlara bekliyoruz. Ben de, emekçilerimiz ve halkımızla birlikte alanlarda olacağım” dedi.