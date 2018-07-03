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03 Temmuz 2018 Salı 15:39

Başkan Çetin’den muhtarlara tesis sözü

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında, ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Çetin, 4 yıl 3 aydır kendisi ile kol kola, omuz omuza mücadele veren muhtarların...

Başkan Çetin'den muhtarlara tesis sözü
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında, ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Çetin, 4 yıl 3 aydır kendisi ile kol kola, omuz omuza mücadele veren muhtarların ilçedeki emeği için teşekkür ederek, “Sizlere görevim bitmeden modern bir tesis hediye edeceğim. Görev sürem bitmeden de sizlerle bu tesiste kahvemizi içeceğiz” dedi.

Muhtarların, ilçe halkıyla belediye arasında köprü olduğunu ve bu iletişimin Çukurova’da başarıyla yürütüldüğünü belirten Başkan Çetin, bu birliktelik için muhtarlara ve belediye bürokratlarına teşekkür etti. Başkan Çetin, sabah kahvaltısında bir araya geldiği muhtar toplantısında, “4 yıl 3 ayı sizlerle uyum içinde tamamladık. Bizim sizlerle, el ele omuz omuza birlikteliğimizi herkes kıskanır durumda. Çünkü, sizlerle birlikte, ilçemizin çehresini değiştirdik. Halkımız ile belediye arasında köprü vazifesi yürütüyorsunuz. Size söz veriyorum, öncelikli görevimiz, ilçemizdeki tüm yolların asfaltlanması. Görev sürem bitene kadar, ilçemizde bir metre bile asfaltsız yol bırakmayacağız” diye konuştu.

“Daha çok sokaklarda olacağım”

Emekli dinlenme evleri, semt kreşleri, kadın sohbet ve dayanışma evlerinin diğer belediyeler tarafından örnek alınmasını beklerken, cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerinde yer aldığını vurgulayan Başkan Çetin, “Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ne kadar doğru bir iş yapmışız ki, ülkeyi yönetecek kişilerin projeleri olarak kamuoyuna yansıdı” dedi.

Bundan sonra daha çok sokaklarda olacağını belirten Başkan Çetin, “Beni daha çok sahalarda göreceksiniz. Sokak sokak gezip, hizmetlerimizi yerinde denetleyeceğim. Zaten son zamanlarda, hiç kimseye haber vermeden parklarımızı denetliyorum. Nerede bir hizmet varsa, o hizmetimizin halkımıza yakışır olabilmesi için bu ziyaretlerimi sıkılaştıracağım. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da siz değerli muhtarlarımızla Çukurova’mızı daha yaşanılabilir bir hale getirip, Türkiye’ye örnek hale getireceğiz” şeklinde konuştu.
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