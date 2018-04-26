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26 Nisan 2018 Perşembe 09:35

Başkan Sözlü, çocuk başkanın talimatını yerine getirdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan çocuk başkan Ece Ecrin Aydoğdu’nun talimatı yerine getirildi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir...

Başkan Sözlü, çocuk başkanın talimatını yerine getirdi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan çocuk başkan Ece Ecrin Aydoğdu’nun talimatı yerine getirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına bu yıl temsili çocuk başkan Ece Ecrin Aydoğdu oturmuştu. Sarıçam ilçesine bağlı Bilge Kağan İlkokulu öğrencisi çocuk başkan Aydoğdu’nun talimatı okulundaki öğrenciler için bir oyun alanı ve okul bahçesi için çevre düzenlemesi yapılması yönünde oldu.

Çocuk Başkan Aydoğdu’nun talimatlarının hızlı bir şekilde yerine getirileceğinin sözünü veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü sözünde durdu ve 24 Nisan sabahında Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personelleri Bilge Kağan İlkokulu’na giderek oradaki ihtiyaç keşfini gerçekleştirdi. Bir gün sonrasında ise çocuk başkan Ece Ecrin Aydoğdu’nun talimatı üzerine okulun çevre düzenlemesi yapıldı.
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