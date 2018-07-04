ADANA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:54

Başkan Sözlü’den Ceyhan ve Yüreğir’e cemevi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Ceyhan’ın Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde ve Yüreğir’in Özgür Mahallesi’nde 4’er katlı olarak projelendirilen cemevleri, Anadolu Selçuklu mimarisi tarzında inşa ediliyor.Ceyhan ve Yüreğir’deki cemevleri,...

Başkan Sözlü'den Ceyhan ve Yüreğir'e cemevi
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Ceyhan’ın Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde ve Yüreğir’in Özgür Mahallesi’nde 4’er katlı olarak projelendirilen cemevleri, Anadolu Selçuklu mimarisi tarzında inşa ediliyor.

Ceyhan ve Yüreğir’deki cemevleri, Alevi kanaat önderleri ve dernek temsilcilerinin beklentileri ve talepleri doğrultusunda projelendirildi. Alevi vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzur içinde yapmaları için yürütülen projeler arasında ilk sırada yer alan Ceyhan Cemevi, bin 550 metrekare arsa üzerinde 4 katlı olacak şekilde Anadolu Selçuklu mirasını tarzında planlandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi Kültür Merkezi ve Cemevi olarak hizmet verecek binanın bodrum katında morg ve gasilhane bulunacak. Zemin katta yine cenaze hizmetlerine dönük taziye odaları ile toplu yemek salonu yer alacak. Birinci katta ise konferans salonu, 30 kişilik misafirhane ve idari birimler olacak. Binanın en üst katı ise cemevi olarak düzenlenecek.

6 dönüm arsada yine Anadolu Selçuklu mimarisine uygun şekilde 3 bin 400 metrekare olarak projelendirilen Yüreğir Cemevi de eşsiz bir eser olacak. 4 katlı binanın bodrum katında cenaze hizmetleri, zemin katta yemek salonu, birinci katta ise kütüphane, toplantı salonu ve eğitim salonu yer alacak. İkinci katta da çok amaçlı salon bulunacak. Başkan Hüseyin Sözlü, geçen yıl Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Alevi vatandaşların yararlandığı Evci Mahallesi Cemevi’ni de yenilemişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım, düzenleme ve tefrişatı yapılan Tufanbeyli Evci Cem Evi’nin açılışına katılan Başkan Sözlü, "Alevi Bektaşi kültürü Türk milli kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır" demişti.
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