Bayrak, AK Parti’den Adana milletvekili aday adayı

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Dr. Halis Bayrak, 27. Dönem Genel Seçimi için AK Parti Adana milletvekili aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda aday adaylığı başvurusunu yapan Dr. Halis Bayrak, Türkiye’nin bugünlere kolay gelmediğini çok büyük mücadeleler verdiğini belirterek, “Çok büyük bedeller ödedik. Mevcut sistemin yetersizliği, yavaşlığı, hızlı atılması gereken adımları atmamıza izin vermiyor. Bölgemizde yaşanan tarihi olaylar artık bu yavaşlığı affetmez” dedi.

Bayrak, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut sistemden, bir an önce yeni yönetim sistemine geçilmesi gerekliliği karşısında 24 Haziran erken seçimi kararı aldığını ifade ederek, “Partimiz dava partisidir. Bizim davamız millet, bizim davamız Türkiye’dir. Milletimizden başka bir güç tanımadık bugüne kadar. AK Parti demek Türkiye demek, ben değil biz demektir. Milletimiz için, Türkiye için, davam AK Parti için milletvekilliği aday adaylığımı açıklamaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Güçlü bir Türkiye istemeyenlerin, hız kesmeden saldırılarına devam ettiğinin altını çizen Bayrak, “İçte ve dışta her türlü oyunu oynuyorlar. Ancak artık o eski Türkiye yok. Türkiye kendisine biçilen kalıbı çoktan kırdı. Artık o kalıba sığmaz, sığdırılamaz. Büyük ve güçlü bir Türkiye’nin önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama nafile. Aziz milletimiz Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda ve 15 Temmuz’daki aynı ruhla iradesine, geleceğine sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Sevdamız büyük çünkü Türkiye büyük” dedi.

Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz hazırız, AK Parti seçime hazır. Rehavete kapılmayacağız, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri bir bir anlatacağız milletimize. Türkiye için yaptıklarımızı anlatacağız. Türkiye’ye vurulmak istenen prangaları, oynanan oyunları anlatacağız. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin 1. Başkanı yapacağız. Her şey Türkiye için.”