Bossa’yı satın alan İsrafil Uçurum’a ‘Yılın İşadamı’ ödülü

Ekonomi gazetesi Refleks’in 6’ncısını düzenlediği ve bu kez robotların da gösteri yaptığı Lokomotif Ödülleri’nde ‘Yılın İşadamı’ ödülü, Bossa’yı satın alan İsrafil Uçurum’un oldu.Türkiye’nin ilk bölgesel ekonomi gazetesi...

Ekonomi gazetesi Refleks’in 6’ncısını düzenlediği ve bu kez robotların da gösteri yaptığı Lokomotif Ödülleri’nde ‘Yılın İşadamı’ ödülü, Bossa’yı satın alan İsrafil Uçurum’un oldu.

Türkiye’nin ilk bölgesel ekonomi gazetesi Refleks tarafından 6’ncı kez düzenlenen ‘Lokomotif Ödülleri’, Adana Hiltonsa Oteli’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tören, yerli robotların “Erik Dalı” dansı ve selamlama sözleriyle başladı.

Refleks okurları ve jürinin yaptığı değerlendirmeye göre 12 dalda iş insanları ve şirketler ödüllendirildi.

Törende, geçtiğimiz yıl Bossa’yı satın alan İsrafil Uçurum’a ‘Yılın İş Adamı’ ödülü verildi.

Refleks Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden törendeki konuşmasında, büyümenin ve refahı yakalamanın yegane formülünün ‘marka çıkarmak’ olduğunu belirtti.

Özden, “‘Bu ürünü Türkiye’den almaktan başka çaremiz yok’ dedirtebildiğimiz sürece dünya arenasında var olabileceğiz. ‘Adana olmasa, bu ürünü hiçbir yerde bulamazdım’ dedirtecek işler çıkarmazsak Adana’yı hak ettiği yere taşıyamayacağız” dedi.

Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki üniversitelerde çok sayıda gencin yenilikçi iş fikirleri üzerinde çalıştığını anlatan Özden, “Üzülerek belirtiyorum. Katma değeri yüksek üretimle kendi işinin patronu olmak isteyen bu gençler ya yurt dışına ya İstanbul’a gitmek istiyor. Ne yazık ki onlara burada altyapısı gelişmiş kuluçka merkezleri kuramadık. Atatürk Parkı’na iki konteyner koymak kuluçka merkezini burada faaliyete geçirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’den izin bekliyoruz” diye konuştu.

Yılın İş Adamı İsrafil Uçurum’un ödülünü takdim eden Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ise büyüyen Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin önemine dikkat çekti.

Toprak, “Yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Refleks, bölge iş dünyası arasında iletişimin güçlenmesine katkı sağlarken sizleri de başkente, İstanbul’a taşıyor. Refleks Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan, EGD’nin Anadolu’yu temsil eden ilk yönetim kurulu üyesi oldu. Dolayısıyla her toplantımızda Çukurova’yı, bölgenin başarılı şirketlerini, ekonomi gündemini biz de konuşuyoruz. Bunun artısı çok” dedi.

Ödüllerini alan iş insanları sahnede duygularını ve gelecek hedeflerini anlattı.

Törende Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Müsiad Adana Başkanı Burhan Kavak, Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Adana Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Nur Özkan ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ödül verenler arasında yer aldı.

Refleks Gazetesi 6’ncı Lokomotif Ödülleri töreninde ödül alan kuruluş ve kişiler şunlar:

Yılın İş Adamı: İsrafil Uçurum (Bossa ve Oğuz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Yılın İş Kadını: Şule Özülkü (Özülkü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Yılın Genç İş Adamı: Abdullah Göktekin (Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı)

Yılın Genç İş Kadını: Saniye Tunca Uçar (Proyap İnşaat Yöneticisi)

Yılın Girişimcisi: Ömer Tekdemir (Altek Endüstriyel Yapı Market)

Yılın Profesyonel Yöneticisi: Yalçın Öz (M1 Adana AVM Müdürü)

Yılın Markası : Sistema Mutfak

Yılın İnovatif Şirketi: Kastamonu Entegre

Yılın İhracatçı Şirketi: Ada Wall

Yılın Sosyal Şirketi: Pakmil Enerji

Yılın KOBİ’si: Anadolu Talaşlı İmalat

İşbirliğine Katkı: Tüyap Adana