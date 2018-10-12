ADANA:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:07

Büyükelçi Gazheli’den Arnavut kökenli vatandaşlar için teşekkür

Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Arnavut kökenli vatandaşlara gösterilen yakınlık için emniyet müdürüne teşekkür etti.Adana’ye gelen Büyükelçi Gazheli, Ceyhan ilçesine geçerek burada...

Büyükelçi Gazheli'den Arnavut kökenli vatandaşlar için teşekkür
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Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Arnavut kökenli vatandaşlara gösterilen yakınlık için emniyet müdürüne teşekkür etti.

Adana’ye gelen Büyükelçi Gazheli, Ceyhan ilçesine geçerek burada İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız’ı ziyaret etti. Gazheli, Ceyhan’a yerleşen Arnavutluk kökenli vatandaşlara gösterilen yakınlık için Tırnaksız’a teşekkür etti.

Tırnaksız, Gazheli’ye günün anısına plaket, tablo ve Çukurova ile özdeşleşen ve beyaz altın olarak bilinen pamuk bitkisinden imal edilen kolonya hediye etti.
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