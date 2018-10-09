ADANA:
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09 Ekim 2018 Salı 17:40

Büyükşehir Adana’ya 15 heykel kazandıracak

Adana Büyükşehir Belediyesi, 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu ile kente 15 yeni heykel kazandıracak. Galleria Otopark alanında gerçekleştirilecek serbest temalı etkinlikte 11 ülkeden 15 heykeltıraş, mermer ve metal malzemeler kullanarak eserlerini ortaya çıkaracak.

Büyükşehir Adana'ya 15 heykel kazandıracak
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Adana Büyükşehir Belediyesi, 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu ile kente 15 yeni heykel kazandıracak. Galleria Otopark alanında gerçekleştirilecek serbest temalı etkinlikte 11 ülkeden 15 heykeltıraş, mermer ve metal malzemeler kullanarak eserlerini ortaya çıkaracak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu’nu Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi işbirliği içinde organize etti. 8 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyuma 198 sanatçı başvuruda bulundu. Seçici kurulun değerlendirmesi sonunda 15 asil ve 5 yedek sanatçının serbest temalı yapıtları belirlendi. 15 Ekim’de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün resmi açılışını yapacağı 4. Uluslararası Heykel Sempozyumu’na katılacak sanatçılar Adana’ya geldi. Galleria Otopark alanında sürecek etkinliğe dahil olan sanatçılar, mermer ve mermer-metal karışımı eserlerini yapmak için hazırlıklara başladı.

Adana’ya heykel armağan edecek sanatçılar

5 Kasım’da sergilemeye açılacak 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu’nda Alan Waters (İngiltere), Alex Labejof (Fransa), E. Berika ipekbayrak, Evrim Çamoğlu ve Kadriye İnal (Türkiye), Esfandyar Moradpour ve Majid Haghıghı ve Hossein Mollaei Foomanı (İran), Hiroyuki Asakawa (Japonya), Ivane (Malkhaz)Tsiskadze (Gürcistan), Jerome Symons (Hollanda), Nicolae Razvan Mıncu (Romanya), Ming-Sheng Wu (Tayvan), Petre Petrov (Bulgaristan), Ulises Jımenez (Kosta Rica) eserlerini Adanalılara armağan edecek.
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