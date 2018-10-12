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12 Ekim 2018 Cuma 17:42

Büyükşehir’den hasta nakil hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi, özel donanımlı ambulanslarla son 4,5 yılda 35 bin hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladıHasta nakil ambulansı sayısını 8’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı...

Büyükşehir'den hasta nakil hizmeti
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Adana Büyükşehir Belediyesi, özel donanımlı ambulanslarla son 4,5 yılda 35 bin hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladı

Hasta nakil ambulansı sayısını 8’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Evde Bakım Hizmeti, Evde Sağlık Hizmeti, Hasta Nakil Ambulansı, Onkoloji Hasta Nakil Ambulansı, Gezici Dijital Mamografi Cihazı ve Engelli Otobüsüyle ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelli bireylere hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman sağlık personeli, Evde Bakım ve Evde Sağlık hizmetleri kapsamında 2014 yılından bu yana 10 bin 694 kez ev ziyareti yaptı. Adana sınırları içinde evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, 60 yaş üzeri yatağa bağımlı vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, saç ve sakal tıraşından, çarşaf değişimine kadar vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. Tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini düzenli olarak yapan görevliler, ağız ve diş sağlığı kontrollerini de aksatmadan sürdürdü. Büyükşehir kadrosundaki psikologlar da bu hizmetlerde görev alıp, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara moral aşıladı.

’Alo 153’ü aramak yeterli

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil ambulansıyla verdiği hizmet kalitesinde sürekli artış, kent halkının büyük takdirini kazandı. “Alo 153 Çağrı Merkezi”ni arayıp, muayene ve tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini söyleyen vatandaşlar, uzman sağlık personelinin refakatinde tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Hasta nakil ambulansının ücretsiz hizmetinden ayda ortalama bin vatandaşın yararlandığı bildirildi.
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