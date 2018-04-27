Çakır: “Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrü 12,5 yıldır”

Stratejik Planlama konulu seminere konuşmacı olarak katılan Rana Çakır, tarihsel olarak 25 yılın üzerine çıkan şirket sayısının çok az olduğunu belirterek, “Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrü 12,5 yıldır” dedi.Adana Organize...

Stratejik Planlama konulu seminere konuşmacı olarak katılan Rana Çakır, tarihsel olarak 25 yılın üzerine çıkan şirket sayısının çok az olduğunu belirterek, “Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrü 12,5 yıldır” dedi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nde sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademide "Stratejik Planlama" konulu seminer düzenledi.

AOSB Seyhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona konuşmacı olarak katılan Rana Çakır, stratejiyi; şirketleri hedefine götüren yol ve yöntemler olarak tanımladı.

Türkiye’de şirketlerin ölçülebilir ve belirlenmiş net hedeflerinin olmamasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiren Çakır, ‘Stratejik planlama’ yapmadan yola çıkan birçok şirketin kapanmak zorunda kaldığını ifade etti.

AOSB’de üretim yapan firma temsilcilerinin ilgiyle dinlediği Çakır, “Şirketler, sadece günü yaşayarak; dünyada neler olup bittiğini, teknolojinin nasıl geliştiğini, gelecekte neler olacağını düşünmeden; kısa vadeli aksiyonlarla ilerliyor. Aslında ulaşmak istedikleri net bir hedefleri yok. O günkü kısa vadeli sonuçları elde etmek üzere yaptıkları bir takım uğraşlar bazen birbirini destekliyor, bazen de köstekliyor. Köstekleyince de kaos çıkıyor ve zamanla şirketler zayıflayarak yok oluyor. Yola çıkarken bir iş ve stratejik planları olmayan işletmeler anlık değişimlerden veya rekabetten olumsuz etkilenip, kapanmak durumunda kalıyor” dedi.

“Şirketlerin ortalama ömrü 12,5 yıldır”

Ülkede ikinci veya üçüncü kuşağa geçen şirket sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Çakır, “Tarihsel olarak 25 yılın üzerine çıkan şirket sayımız çok azdır. Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrü 12,5 yıldır. Bu yatırım, üretim ve istihdam açısından olumsuz bir durumdur. Şirketlerin sürekli büyümesi ve varlıklarını 50, 60 yıl devam ettirmeleri gerekir” diye konuştu.

Sunumunda “Stratejik düşünmek ne demek, neden önemli, hangi unsurlardan oluşur? Temel stratejik düşünme modelleri nelerdir?, Kimler stratejik düşünmeli, birey olarak bana katkısı ne?, Şirketlerin stratejisini kim belirler, kim uygular, benim rolüm ne? Fırsatları belirlemek ve yönetmek; eskiden ve verimsiz olandan vazgeçebilmek” gibi konu başlıklarını ayrıntılı bir şekilde anlatan Rana Çakır, yeni kurulan şirketlerin somut hedeflerini belirlemesinin önemi üzerinde durdu.

“Değişimin hızına ayak uydurulmalı”

Şirket amaçlarına uygun yapının önceden kurgulanması gerektiğinin altını çizen Çakır, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda yaşadığımız iş dünyasını yabancılar, ‘değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve anlaşılmazlık (VUCA) olarak tanımlıyor. Böyle bir dünyada şirketlerin büyüyerek uzun yıllar ayakta kalabilmeleri için stratejik planlama yapmaları zorunludur. Oyunda kalmak yeterli değil; iş dünyasında hayatta kalabilmek için değişimin hızına ayak uydurmak gerekiyor.”

Şirketlerin stratejik planlamayı ‘zaman kaybı ve ulaşılamaz bir hedef’ olarak görmemelerini tavsiye eden Rana Çakır, sürdürülebilir başarı için strateji, inovasyon, operasyonel mükemmelik, kurum kültürü, farkındalık, kararlılık, verimlilik, insan kaynakları, finans, teknoloji, değerler, iletişim ve yönetim tarzı gibi kavramların çok iyi anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.