Çalışkan: 'Teknolojik araçları ellerinden düşürmeyen gençler yararlı işlere yönlendirilmeli'

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ABKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, teknolojik araçları bağımlılık derecesinde ellerinden düşürmeyen gençlerin doğru ve yararlı işlere yönlendirilmesi ve sosyal ortamlara sahip olmaları gerektiğini söyledi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Medeni, Atilla Yağmur, Kurtuluş Şengül ziyarette hazır bulundu. Görüşmede ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesine değindi.

Çalışkan, öğretenin kalitesi kadar öğrenenin kalitesinin de önemli olduğunu söyleyerek, “İyi eğitimciler yetiştirmek kadar, onları dinlemeyi bilen, görgü görenek sahibi, insani hasletlere hassasiyet gösteren gençler yetiştirmek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Çalışkan, ahlaklı gençler yetiştirmenin önemine de değinen Çalışkan, “Geleceği teslim edeceğimiz gençlerimiz, önceki kuşaklara göre çok daha az gerçek sosyal etkileşim içindeler. Teknolojik araçları bağımlılık derecesinde ellerinden düşürmeyen gençlerimiz doğru ve yararlı işlere yönlendirilmeli ve sosyal ortamlara sahip olmalıdırlar. Teknoloji, hızla ilerlerken öğretim yöntemleri de değişmekte ve bireyin kendi kendine öğrenmesinin çeşitli metodları oluşmaktadır. Bu yeni imkanlardan azami ölçüde yararlanılmalı ve bununla birlikte sağlıklı, dengeli, iyi ilişkiler kurabilecekleri arkadaş ortamları oluşturulmalıdır” diye konuştu.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, ziyaret için Recep Çalışkan’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.