ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:16

Çalışkan: "Teknolojik araçları ellerinden düşürmeyen gençler yararlı işlere yönlendirilmeli"

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ABKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, teknolojik araçları bağımlılık derecesinde ellerinden düşürmeyen gençlerin doğru ve yararlı işlere yönlendirilmesi ve sosyal ortamlara sahip olmaları...

Çalışkan: 'Teknolojik araçları ellerinden düşürmeyen gençler yararlı işlere yönlendirilmeli'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ABKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, teknolojik araçları bağımlılık derecesinde ellerinden düşürmeyen gençlerin doğru ve yararlı işlere yönlendirilmesi ve sosyal ortamlara sahip olmaları gerektiğini söyledi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Medeni, Atilla Yağmur, Kurtuluş Şengül ziyarette hazır bulundu. Görüşmede ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesine değindi.

Çalışkan, öğretenin kalitesi kadar öğrenenin kalitesinin de önemli olduğunu söyleyerek, “İyi eğitimciler yetiştirmek kadar, onları dinlemeyi bilen, görgü görenek sahibi, insani hasletlere hassasiyet gösteren gençler yetiştirmek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Çalışkan, ahlaklı gençler yetiştirmenin önemine de değinen Çalışkan, “Geleceği teslim edeceğimiz gençlerimiz, önceki kuşaklara göre çok daha az gerçek sosyal etkileşim içindeler. Teknolojik araçları bağımlılık derecesinde ellerinden düşürmeyen gençlerimiz doğru ve yararlı işlere yönlendirilmeli ve sosyal ortamlara sahip olmalıdırlar. Teknoloji, hızla ilerlerken öğretim yöntemleri de değişmekte ve bireyin kendi kendine öğrenmesinin çeşitli metodları oluşmaktadır. Bu yeni imkanlardan azami ölçüde yararlanılmalı ve bununla birlikte sağlıklı, dengeli, iyi ilişkiler kurabilecekleri arkadaş ortamları oluşturulmalıdır” diye konuştu.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, ziyaret için Recep Çalışkan’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku