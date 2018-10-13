ADANA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:16

Çalıştay’da sağlık turizminin röntgeni çekildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlık Turizmi Çalıştayı sonunda, çalışma grubu raporlarını sunarak, Sağlık Turizminin güçlü ve zayıf yönleri tespit edildi.Sağlık Bakanlığı ve Adana...

Çalıştay'da sağlık turizminin röntgeni çekildi
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlık Turizmi Çalıştayı sonunda, çalışma grubu raporlarını sunarak, Sağlık Turizminin güçlü ve zayıf yönleri tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Adana Valiliği tarafından, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen ”TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi Çalıştayı’’ sona erdi. Sağlık turizminin adeta röntgeninin çekilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiği çalışayda oluşturulan 10 farklı çalışma grubu, raporlarını sundu.

“Bölge turizmini çeşitlendirmek, 12 aya yaymak, katma değeri yüksek turizm hareketleri oluşturmak, iş hacmini arttırmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmalarının geliştirilmesi için yapılması gereken hususları görüşerek gerekli kararları almak ve bu alanlarda karşılıklı iş birliğini sağlamak” amacıyla düzenlenen çalıştay, Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve İzmir’den konunun paydaşlarını bir araya getirdi.

“Sağlıkta Akreditasyon ve Önemi, Hastane Akreditasyon Programı, Dünya ve Türkiye’de Akreditasyon Uygulamaları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları, TÜSKA Ortaklığında Yürütülen Kalite İyileştirme Projeleri ve Önerilerin" ele alındığı çalıştayın ikinci gününde, oluşturulan 10 farklı çalışma grubunca hazırlanan raporlar açıklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve program kapsamında hastanenin tüm birimlerinde saha gezisi yapılarak konuklara tanıtıldığı çalıştay, sertifika dağıtımı ile sona erdi.

Katılımcılara sertifikalarını veren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Sağlık Turizm Derneği Başkanı Halis Bayrak ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılan, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler.
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