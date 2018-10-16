Çelikcan: 'Adana Büyükşehir Belediyesi çok ciddi borç batağında'

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne talip olmanın her babayiğidin harcı olmadığını ifade ederek, "Ben Büyükşehir Belediyesi’ni borçlarından ve sorunlarından dolayı, pimi çekilmiş bomba olarak...

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne talip olmanın her babayiğidin harcı olmadığını ifade ederek, "Ben Büyükşehir Belediyesi’ni borçlarından ve sorunlarından dolayı, pimi çekilmiş bomba olarak görüyorum. İnşallah yerel seçimlerde AK Parti olarak Büyükşehir Belediyesi’ni alırız ve Adana’yı hak ettiği yere taşırız" dedi.

Başkan Çelikcan, TV A’da Necmi Uçar’ın hazırlayıp sunduğu, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca ve AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik’in sorularıyla katkı verdiği Geniş Açı programında yerel seçimler ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelikcan, çıraklık ve kalfalık döneminin bittiğini belirterek, görev verilirse Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’yı çok iyi tanıdığını ve Büyükşehir Belediyesi’ni istediğini kaydeden Çelikcan, şöyle devam etti:

"Adana Büyükşehir Belediyesi çok ciddi borçlanmalar yaptı. Ben de Yüreğir Belediye Başkanı olduğumda, borçlu bir belediye devralmıştım. Fakat önceki yönetimden kalan işçi maaşları, müteahhit ve kamu borçlarının hepsini ödedik. Sürekli borç alarak yatırım yapamazsınız. Yapsanız da işçilerinizin, memurlarınızın maaşlarını ödeyemezsiniz. Bir yere kadar gelirsiniz, birden her şeyinizi kaybedersiniz. İflas eden belediyelerin dünyada da çok örneği var. Şu anda Adana Büyükşehir Belediyesi de çok ciddi bir borç batağında. Sadece önceki borçlar değil, bu dönemde de ciddi borçlanmalar yapıldı."

"Her babayiğidin harcı değil"

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne talip olmanın, her babayiğidin harcı olmadığını ifade eden Çelikcan, Büyükşehir Belediyesi’ni pimi çekilmiş bomba gibi gördüğünü söyledi. Çelikcan, "İyi planlama, iyi personel yönetimi ve iyi para yönetimi, başarıyı beraberinde getirir. Belediyeye çalışması için çok fazla eleman alırsanız, bir süre sonra maaşlarını ödeyemezsiniz. Orayı bir iş kapısı değil, bir hizmet kapısı olarak görmelisiniz. Adana’nın parasını zamanında ve yerinde harcamalısınız. Yüreğir’de de çok fazla işsiz var. Biz de alabilirdik. Ama o zaman Yüreğirliye ihanet etmiş olurduk. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne çok fazla işçi alındı, haddinden fazla borçlanıldı" diye konuştu.

Adana’nın hak ettiği yerde olmadığını söyleyen Çelikcan, "Cumhurbaşkanımız da şehrimizde yapılanları görüyor. Her zaman Adana için bir şeyler yaparken, projelerle gitmemiz lazım. Hep ağlayan taraf olarak değil, bir şeyler ortaya koymamız lazım. Cumhurbaşkanımızın Adana’yı hak ettiği yerde olmadığı için istediğini biliyorum" dedi.

"Toplu taşıma çözülemedi"

Adana’nın trafik sorununun hala çözümlenemediğini ve böyle bir sorunu yaşamasının hoş olmadığını ifade eden Başkan Çelikcan, "Adana Metrosu’nun ikinci etap güzergahını yapamadık. Onun dışında da farklı alternatifler gerçekleştiremedik. 2010 yılında da metro açılıyordu, kapanıyordu. Biz siyasi malzeme olmasın diye açtık. Ancak üzülerek ifade ediyorum, metronun iki yönlü günlük kapasitesi normalde 660 bin yolcudur. Ama şu anda 30-40 bini bulmuyor. Yani biz yüzde 5-6 verimle çalıştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Adana’nın ’Ulaşım Master Planı’ ve ’Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın şimdiye kadar yapılmış olması gerektiğine dikkat çeken Çelikcan, "Şehirler yaşayan organizma gibidir. Mesela New York’ta 1800’lü yıllarda imar planları yapılırken, kare şeklinde yapılmış. Herkes neyin nerede olduğunu biliyor. Ama bizim daha bir tane dümdüz giden bir bulvarımız, caddemiz yok. Atatürk Caddesi var, onu da 1940’larda Almanlar yapmış. Biz onun devamını bile getirememişiz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirten Çelikcan, Adana Büyükşehir Belediyesi’ni AK Parti olarak alacaklarına olan inancını dile getirdi. Çelikcan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi’ni aldığımız zaman metronun ikinci etabını da yaparız, alternatifler de geliştiririz. Fakat her şeyi merkezden beklememek lazım. Bazı şeyleri kendi kaynaklarınızla da yapabilirsiniz. Metronun ikinci etabını kendi kaynaklarımızla çok rahat yapabileceğimize inanıyorum. Bu sorunu Büyükşehir Belediyesi’ni aldığımızda çok rahat bir şekilde çözeceğiz."

Başkan Çelikcan, Yüreğir’in imajını bozan Sinanpaşa mahallesindeki görüntünün kentsel dönüşüm ile ortadan kaldırılabileceğini, ancak bu yetkinin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu, istemelerine rağmen kendilerine devredilmediğini, Kozan çarşısı ve Köylü garajının bulunduğu alandaki dönüşümün de çelişkili bilirkişi raporları ve mahkeme kararı yüzünden uzadığını da sözlerine ekledi.