ADANA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:43

Çelikcan: “Eksikliğini gördüğümüz önemli bir eseri Adana’ya kazandırdık”

Yüreğir Belediyesi’nin hizmete açtığı ’’Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi’’ öğrencilerin okul dışı öğrenme süreçlerine katkı sağlıyor.Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana’da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini...

Çelikcan: 'Eksikliğini gördüğümüz önemli bir eseri Adana'ya kazandırdık”
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Yüreğir Belediyesi’nin hizmete açtığı ’’Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi’’ öğrencilerin okul dışı öğrenme süreçlerine katkı sağlıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana’da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Bölgemizde eksikliğini gördüğümüz önemli bir eseri Adana’ya kazandırdık. Bütün vatandaşlarımız temalı çocuk oyun alanları, planeteryum, diyarama, müze, bilim merkezi deney istasyonları, gezegenevi ve robot atölyesini ücretsiz gezebiliyorlar. Hizmete açtığımız bilim merkezi; bilimin serüvene dönüştüğü yerdir. Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı diyarama ve diyaramaya hizmet eden müze alanı yaklaşık 460 metrekare, planetaryum binası 590 m2etrekare ve planetaryum müze alanı 250 metrekaredir. 50 kişilik planetaryum, HD ve dijital ses sistemine sahiptir. Bilim merkezi deney istasyonlarında ise Yüreğir Robot Atölyesi, çıkrık, harmonik sarkaç, denge platformu, termal kamera, pedallı jeneratör, sağ sol yanılgısı, merkezcil kuvvet deney seti, el becerisi, sensörlü kalp davulu, deforme aynalar, fısıltı çanları, plazma küresi, hd gözlüklü simülatör, güneş sistemi ağırlık simülatörü ve rezenas tüpleri var” diye konuştu.

5 Ocak Adana Kurtuluşu Dioramasında Milli Mücadele Döneminde Adanalının şehrine, milletine ve bayrağına olan bağlılığın verdiği güç ve azimle işgal kuvvetlerine karşı verdikleri mücadelenin anlatıldığını belirten Başkan Çelikcan, "Vatandaşlarımızın bu tarihi kahramanlığı ve mücadeleyi tekrar yaşaması amacıyla yapılan projemize Yüreğir Belediyesi olarak tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.
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