ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:27

Çelikcan: “Festival Adanamızın tanıtımına önemli katkı sağladı”

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu yıl ikincisi gerçekleşen Adana Lezzet Festivali’nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.Başkan Çelikcan, ’’Gelenekselin Gücü Adına’’ sloganıyla 12-13-14 Ekim 2018...

Çelikcan: 'Festival Adanamızın tanıtımına önemli katkı sağladı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu yıl ikincisi gerçekleşen Adana Lezzet Festivali’nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Çelikcan, ’’Gelenekselin Gücü Adına’’ sloganıyla 12-13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Adana Lezzet Festivali ile yalnızca gastronomi meraklılarını değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarını da Adana’ya çekerek, şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlandığını söyledi. Çelikcan, ’’Adana mutfağının gizli kalmış lezzetleri tüm dünyaya tanıtılarak, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizme de olumlu katkı sağladı. Adana’nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesine vesile olmuştur. Festival dolayısıyla Adana’mıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp yolcu ettik. Hizmete açılan kültürevlerimizin deneysel mutfağında üretilen karpuz pekmezimiz katılımcıların büyük beğenisi ile karşılaştı. Bizler, Yüreğir Belediyesi olarak kültürevlerinde verilen aşçılık kurslarımızla gastronomi alanına yeni bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Adana’mızın tanıtımına olumlu katkı sağlayan bu festivale emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku