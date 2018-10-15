Çelikcan: “Festival Adanamızın tanıtımına önemli katkı sağladı”

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu yıl ikincisi gerçekleşen Adana Lezzet Festivali’nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Çelikcan, ’’Gelenekselin Gücü Adına’’ sloganıyla 12-13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Adana Lezzet Festivali ile yalnızca gastronomi meraklılarını değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarını da Adana’ya çekerek, şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlandığını söyledi. Çelikcan, ’’Adana mutfağının gizli kalmış lezzetleri tüm dünyaya tanıtılarak, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizme de olumlu katkı sağladı. Adana’nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesine vesile olmuştur. Festival dolayısıyla Adana’mıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp yolcu ettik. Hizmete açılan kültürevlerimizin deneysel mutfağında üretilen karpuz pekmezimiz katılımcıların büyük beğenisi ile karşılaştı. Bizler, Yüreğir Belediyesi olarak kültürevlerinde verilen aşçılık kurslarımızla gastronomi alanına yeni bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Adana’mızın tanıtımına olumlu katkı sağlayan bu festivale emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.