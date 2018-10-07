Çetin: 'Aday gösterilirsem büyükşehir belediye başkanıyım'

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına talip olduğunu yinelerken, aday gösterilmesi halinde seçileceğini söyledi.

Başkan Çetin, katıldığı bir televizyon programında, en büyük referansının 4,5 yılda Çukurova ilçesinde yaptığı hizmetler olduğunu ifade ederek, "Halkta büyük karşılığını görüyorum. Cumhur ittifakı olursa doğal olarak karşısında da millet ittifakı olur. Bu kaçınılmazdır ve kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki ben her iki ihtimalde de aday gösterilmem halinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorum. Bunu da çok istiyorum. Çünkü Adanayı çok seviyorum. Yeni bir vizyon ile çok büyük projeler ile geliyorum” diye konuştu.

"Karalar ile aramızdan rüzgar geçemez"

Seyhan Beldiye Başkanı Zeydan Karalar ile uyumlarının çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Çetin, “Birileri çok bekledi aramız açılsın diye. Ama buna fırsat vermedik. Zeydan ağabeyimle-başkanımla aramızdan rüzgar bile geçemez. Ben aday olursam o, o aday olursa ben tüm gücümüzle bir birimizi destekleyeceğiz” ifadesini kullandı. Başkan Çetin, kendisinin Büyükşehir adayı olmasının ardından ise Çukurova ilçesine herkesin aday olabileceğini ancak, “Çukurovanın makus talihini değiştireceğiz” gibi açıklamalar yapanların değil başkan adayı, meclis üyesi adaylığına bile izin vermeyeceğini söyledi.

"Büyükşehir kadrosu hazır"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını ekim sonu en geç kasım ayı ortasında, ilçe belediye başkan adaylarının da aralık ayında netlik kazanacağını ifade eden Başkan Çetin, “Ben şimdiden aday olacakmış gibi değil başkanlığı kazanmış gibi seçime hazırım. Büyükşehir Belediyesindeki çalışma arkadaşlarım dahi şimdiden belli. Kadrom hazır” dedi.

Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesinin mevcut sıkıntılarının ise üstesinden gelinemeyecek boyutta olmadığını ifade ederek, “Tüm sorunları hallederiz. Çukurova ilçesi ben seçildiğimde çok mu farklıydı” dedi.