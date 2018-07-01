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01 Temmuz 2018 Pazar 13:37

Çetin klavye başında 2 saat soruları yanıtladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ programı kapsamında sosyal medya hesaplarından halkla buluştu.Sosyal paylaşım ağları Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları ’#sensorbaşkancevaplasın’...

Çetin klavye başında 2 saat soruları yanıtladı
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ programı kapsamında sosyal medya hesaplarından halkla buluştu.

Sosyal paylaşım ağları Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları ’#sensorbaşkancevaplasın’ adı altında yanıtlayan Başkan Çetin, yarım saat olarak belirlenen program süresini 2 saate çıkardı. 14.00-16.00 saatleri arasında sosyal medya ekibiyle birlikte 110 soru yanıtlayan Çetin’e ilginç sorular da geldi. Başkan Çetin, evine çay içmeye davet eden vatandaşı kırmazken, kendisinden tenis raketi isteyen bir vatandaşa da raketlerinden birini hediye etme sözü verdi. Çetin, İzmir’den ”Sizden bir tane de İzmir’e alabilir miyiz?” diye soran bir vatandaşa da, “İzmir’de de çok başarılı CHP’li belediye başkanlarımız var” yanıtını verdi.

Başkan Çetin, yoğun ilgi gören buluşmaları her hafta gerçekleştirerek vatandaşla birebir etkileşim içinde olmaya devam edeceğini söyledi.
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