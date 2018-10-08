ADANA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:47

Ceyhan Cemevi’ne konserli açılış

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaptırılan Ceyhan Cemevi törenle açıldı.14 Mayıs 2017’de temeli atılan Ceyhan Cemevinin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılış için MHP Lideri Devlet Bahçeliyi...

Ceyhan Cemevi'ne konserli açılış
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaptırılan Ceyhan Cemevi törenle açıldı.

14 Mayıs 2017’de temeli atılan Ceyhan Cemevinin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılış için MHP Lideri Devlet Bahçeliyi davet ettiklerini, Bahçeli’nin, “Kamuda iktidara talip olan bir siyasi parti lideri olarak oraya katılışımız görkemli olur, laiklik ilkesi gereği uygun olmaz” cevabı verdiğini ifade ederek, Bahçeli’nin selamını Ceyhanlılara iletti.

Sözlü, Türkiye’de toplumsal manada bir kardeşlik, huzur iklimi olduğunu söyleyerek, “Bu cemevi yalnızca Alevi hemşehrilerimiz için değil. Bir gün Ramazan iftarını da burada yaparız, teravih namazını da burada kılarız. Müslümanlar için bütün yeryüzü ibadethanedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından cemevinin kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılışa özel düzenlenen Cem Adrian ve Musa Eroğlu konseri ile Ceyhanlılar unutulmaz bir gece yaşadı.
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