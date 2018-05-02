ADANA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:28

Ceyhan’da Türkçülük Şöleni

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2. Geleneksel Türkçülük Şöleni düzenlendi.2. Geleneksel Türkçülük Şöleni’nde alandaki vatandaşlar Mustafa Yıldızdoğan’ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Yıldızdoğan’ın sahnede olduğu esnada...

Ceyhan'da Türkçülük Şöleni
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2. Geleneksel Türkçülük Şöleni düzenlendi.

2. Geleneksel Türkçülük Şöleni’nde alandaki vatandaşlar Mustafa Yıldızdoğan’ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Yıldızdoğan’ın sahnede olduğu esnada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bir teşekkür plaketi vermek üzere sahneye davet edildi.

Sahneye çıkan Başkan Hüseyin Sözlü, plaketi takdim etmesinin ardından 3 Mayıs 1944 tarihinin bir milli direniş olduğunu ifade ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin emniyet sibobu, Devlet Bahçeli yolbaşçımızdır. Türkiye’yi anlamayanlar, MHP’ye günübirlik saldıranlara sesleniyorum; Devlet Bahçeli 15 Temmuz akşamı Ankara’da olmasaydı Amerika’yla birleşen FETÖ’cülere karşı bugün bir milli mücadele vermek durumunda kalacaktık” diye konuştu.

Başkan Sözlü, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Vatandaşlarımızdan siyasi iktidarın arkasında olan, badireli günleri atlatmamıza emek veren Milliyetçi Hareket Partisi’ne başta AK Partili’ler olmak üzere oylarınızı üç hilale istiyoruz. Milli bekamız için Cumhur ittifakına destek verin, mührü üç hilalin tam ortasına vurun."
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