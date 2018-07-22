ADANA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 10:38

Çocuklar dinozorların gizemli dünyasını keşfetti

Adana’da çocuklar, tarih öncesinin efsane canlıları olan ve günümüzden 65 milyon yıl önce yok oldukları belirtilen dinozorların gizemli dünyasını keşfetti.Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, minik ziyaretçilerini bir hafta boyunca...

Çocuklar dinozorların gizemli dünyasını keşfetti
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Adana’da çocuklar, tarih öncesinin efsane canlıları olan ve günümüzden 65 milyon yıl önce yok oldukları belirtilen dinozorların gizemli dünyasını keşfetti.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, minik ziyaretçilerini bir hafta boyunca “Dino Mania” etkinliğinde buluşturdu.

16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “Dino Mania” etkinliği, yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Adanalı çocuklar, bir hafta süren etkinlikte, milyonlarca yıl önce yaşamış ve nesilleri tükenmiş dinozorlarla heyecanlı ve macera dolu yolculuğa çıktılar.

Hafta süresince her gün 14.00 ile 19.00 saatleri arasında seanslar halinde gerçekleşen etkinliklerde, çocuklar, hem eğlendiler, hem de sadece filmlerde görülebilen dinozorların merak uyandıran dünyasını keşfettiler.

AVM’nin minik ziyaretçileri, maket dinozorlarla süslenmiş dekorlar içerisindeki atölyede, keyifli dakikalar yaşadı.
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