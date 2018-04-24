Çukurova Belediyesi CUP’ta heyecan başladı

Adana’nın tek uluslararası tenis turnuvası olan ve bu yıl 18’incisi Çukurova Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen Çukurova Belediyesi Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası’na 14 ülkeden 152 sporcu katıldı.18’inci Çukurova Belediyesi...

Adana’nın tek uluslararası tenis turnuvası olan ve bu yıl 18’incisi Çukurova Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen Çukurova Belediyesi Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası’na 14 ülkeden 152 sporcu katıldı.

18’inci Çukurova Belediyesi Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour), 21 Nisan’da eleme maçları ile start aldı. Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından 64’lük ana tablo maçlarına geçildi. Turnuvanın açılış töreni ve sporcu gecesi de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıldönümünde güne özel etkinliklerle anlamına uygun gerçekleşti.

Turnuvaya katılan tüm ülkelerin bayrakları asıldı, stantlar açılarak, Adana’ya özgü yiyecekler ikram edildi. Yabancı sporculara da günün önemi anlatıldı, onların da bayramları kutlandı.

Türk sporcuların kaynaştığı turnuvanın açılış töreninde konuşan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, 1969 yılında kurulan kulübün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı doğrultusunda, “Çocuklar geleceğimizin güvencesidir. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir” misyon ve vizyonuyla hareket ederek, yeni nesilleri hayırlı bireyler olarak yetiştirmek için çalıştığını söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Akgül de, ATDSK’nın Türk Tenis Tarihi’ne adını altın harflerle yazdıran bir kulüp olduğunu vurgulayarak, “ATDSK, her tenis organizasyonunda başı çeken, destek veren çok güzide bir kulübümüzdür. Tarihe adını yazdıran önemli oyuncular Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve daha niceleri bu kulüpten çıkıyor. İyi ki varsınız, iyi ki Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü var” diye konuştu.

Turnuvanın sponsoru Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, yeryüzünde çocuklarına bayram armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk dışında lider bulunmadığını kaydederek, “Bizler Atatürk’ün vatanı emanet ettiği çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Atatürkçülüğü, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini, Cumhuriyetin temel değerlerini öğretip, içselleştirmek, sahip çıkmalarını sağlamak zorundayız” dedi.

Belediye olarak birçok konuda öncü olduklarını bildiren Çetin, şunları söyledi:

“Bizler uyuşturucuya karşı çok ciddi bir savaş açmış durumdayız. Bizim bu girişimimizden sonra doğru bir şey yaptığımızı anlıyoruz ki, Adana Valiliği’nin Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde bütün belediyelerle bir protokol imzalandı. O protokole göre belediye görevlileri ile emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadele konusunda tam bir işbirliği içerisine girdi. Gençleri ve çocukları, uyuşturucudan uzak tutmanın sadece polisiye tedbirlerle mümkün olmayacağını artık herkes görüyor ve farkında. Gençlere, çocuklara bir alternatif sunmak lazım. İşte bunun için çocuklarımızı öncelikle spora yönlendiriyoruz. Spora, bilimsel çalışmalara, kültür ve sanata yönlendirmemiz gerekiyor. Mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, gençlerimiz verdiğimiz sponsor desteğiyle katıldıkları bilimsel yarışmalarda göğsümüzü kabaracak sonuçlarla Adana’ya dönüyorlar. Tenis de çok güzel bir spor. Arada sırada değişik kortlarda tenis sporuna dikkat çekmek, gençlere, çocuklara tenisi sevdirmek için ben de maçlar yapıyorum. Bu güzide kulübümüz de gerek tesisleri, gerek etkinlikleriyle Türkiye’de konuşulan, tenis camiasında konuşulan bir kulübümüzdür. Bu kulübümüzün düzenlediği uluslararası turnuvada, Çukurova Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmış olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz.”

Konuşmaların ardından ATDSK Başkanı Keskin, turnuvaya katkısı nedeniyle Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kulüp üyesi Ayhan Sagay’a teşekkür plaketi sundu.

Tören açılış pastasının kesilmesiyle son buldu.

18’inci Çukurova Belediyesi Cup’a Türkiye, Ukrayna, Romanya, Almanya, Fransa, Tunus, Bulgaristan, İtalya, Rusya, Sırbistan, Belçika, Makedonya, Malta ve Kıbrıs olmak üzere 14 ülkeden 89’u erkek 152 tenisçi başvurdu. Eleme maçlarının tamamlanması sonrası ana tabloda erkekler ve kızlar olmak üzere toplamda 128 sporcu şampiyonluk için raket sallıyor. Turnuvanın final maçları ve kapanış töreni 29 Nisan Pazar günü yapılacak. Törenin ardından, bu kez büyüklere yönelik Zumba etkinliği gerçekleşecek.