Çukurova Ekoloji Günleri 4 Mayıs’ta başlıyor

Çukurova Ekolojik Yaşam İnsiyatifi’nin (ÇEYİ), Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nin (BİFED) katkılarıyla organize ettiği Çukurova Ekoloji Günleri 4 Mayıs Cuma günü başlıyor.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Çukurova Ekoloji Günleri kapsamında üç gün boyunca 16 farklı ülkeden 19 belgesel izleyiciler ile buluşacak.

Etkinlikte iklim değişikliği, termik ve nükleer santrallere karşı hareket, gıda güvenliği, geri dönüşüm gibi dünyanın genel sorunlarını yansıtan belgesellerin yer aldığı BIFED seçkisinin yanısıra Çukurova Ekoloji Günleri’nde ekşi mayalı ekmek yapımınından ekolojik temizlik atölyesine, masal anlatımından çocuklar tarafından yazılıp çocuklar tarafından sahnelenecek iklim değişikliği temalı tiyatro oyununa değin pek çok yan etkinlik de bulunuyor.

Çukurova Ekolojik Yaşam İnisiyatifi’nin ilk kez düzenlediği Çukurova Ekoloji Günleri kapsamında gösterilecek belgesel filmler farklı bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkacak.