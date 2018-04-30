Çukurova Rock Festivali 10 Mayıs’ta başlıyor

Adana’da ikincisi düzenlenen Çukurova Rock Festivali müzik severleri 10-13 mayıs tarihleri arasında bir araya getirecek.
10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek festival Adana Galeri AVM Çim Alan’da gerçekleşecek.
Çukurova Rock Festivali 2018’in programı şöyle:
10 Mayıs: Teoman, Selda Bağcan&Boom Pam, Cem Adrian, Yeni Türkü, Adamlar, Jehan Barbur ve Yökş
11 Mayıs: Athena, Manga, Ceza, Can Bonomo, Can Gox, Sena Şener, Kendimden Hallice
12 Mayıs: Hayko Çepkin, Zakkum, Pamela, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Gazapizm, Ezgi Aktan13 Mayıs: Mabel Matiz, Pilli Bebek, Moğollar, Pera, Ezhel, Kurtulan Ekspres, Kent.